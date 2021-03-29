Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

Мегаконтейнер Ever Green в понедельник удалось сдвинуть с места и разблокировать движение по Суэцкому каналу. Первые суда начали проход по морскому торговому пути после шести дней блокировки. Навигация восстановится полностью в течении трех дней. Снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров встал на прикол в Большом озере для проведения технического осмотра. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.