Контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал

Мегаконтейнер Ever Green в понедельник удалось сдвинуть с места и разблокировать движение по Суэцкому каналу. Первые суда начали проход по морскому торговому пути после шести дней блокировки. Навигация восстановится полностью в течении трех дней. Снятый с мели контейнеровоз с помощью буксиров встал на прикол в Большом озере для проведения технического осмотра. 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.
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