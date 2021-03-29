Лекарство Mediator и непредумышленные убийства

Во Франции фармацевтическая компания Servier ("Сервье") признана виновной в непредумышленных убийствах, нанесении вреда здоровью и обмане при отягчающих обстоятельствах вследствие реализации препарата Mediator ("Медиатор"). С 1976 года это средство прописывалось пациентам с диабетом второго типа, страдающим от лишнего веса.

Пульмонолог из французского города Брест Ирэн Фрашон начала вести борьбу за изъятие препарата из продажи в 2007 году. Она опубликовала масштабное исследование о негативном влиянии препарата на сердечно- сосудистую систему.

"Я с облегчением узнала, что суд признал серьезным преступление все то, о чем я говорила последние 14 лет, что "Медиатор" — опасный амфетамин и в "Сервье" об этом знали, но постоянно отрицали до сегодняшнего дня", — говорит Ирэн Фрашон.

По данным исследований, употребление лекарства могло стоить жизни двух тысяч человек. У пациентов, принимавших данное средство, гораздо чаще обнаруживали легочную артериальную гипертензию и патологии сердечных клапанов.

На оглашение приговора в парижском суде ушло почти три часа, в работе над этим дело принимали участие около 400 адвокатов.

Компания обязана выплатить штраф в размере 2,7 млн евро. Впервые во Франции вина вменяется и государственному ведомству: за недостаточный надзор Национальному агентству безопасности медикаментов назначен штраф в 303 тысячи евро.

Один из бывших руководителей "Сервье" Жан-Филипп Сета был приговорен к четырем годам условно. Основатель компании Жак Сервье умер в 2014 году до окончания расследования.