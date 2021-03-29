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Индонезия

Взрыв на НПЗ: есть пострадавшие

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 Елена Караева
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Взрыв на НПЗ: есть пострадавшие
Авторское право  AP/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Почти три десятка пострадавших в результате пожара и взрыва на НПЗ в индонезийском городе Балонган, пятеро находятся в тяжелом состоянии: эти данные приводит местная пресса, ссылаясь на полицию.

Свыше 700 человек были эвакуированы и размещены в пунктах временного содержания.

Взрыв был такой мощный, что его слышали на расстоянии пяти километров.

Что касается причин случившегося, то власти говорят о воспламенении, которое могло произойти от удара молнии, в этом районе была сильная гроза и проливной дождь.