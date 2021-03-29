Греческие острова: с мигрантами или без?

Евросоюз выделит 276 миллионов евро на строительство и реконструкцию пяти лагерей для мигрантов на греческих островах. Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон, которая в понедельник посетила острова Самос и Лесбос.

Она также призвала Турцию срочно принять мигрантов, которым не удалось получить убежище в Греции. По данным Афин, в течение 2020 года миграционный поток на греческие острова сократился на 87 %, а в граничащую с Турцией область Эврос - на 62 %.

"Нам нужно "европеизировать" тему миграции, - заявил еврокомиссар, - поддерживать друг друга и не оставлять никого - ни страну в целом, ни отдельный остров - один на один с этой проблемой. Я также понимаю, что предел терпению может наступить у каждого и что этот момент близок".

Шукран Ширзад - проситель убежища из Афганистана. Он любит живопись и встречал еврокомиссара двумя портретами: премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса и её самой: "Эти два портрета - мой подарок двум людям, в руках у которых наша судьба. Жаль, что мне не удалось увидеться с комиссаром Юханссон. Мы ждем от неё помощи, мы хотим выйти из этого тупика. ведь мы достойны лучшей жизни"...

Еврокомиссара на Лесбосе встречали не только мигранты: около двухсот местных жителей устроили манифестацию протеста против строительства нового лагеря. Греческий министр по вопросам миграции Нотис Митарачи заявил, что понимает их недоверие, но полон решимости приступить к строительству:

"Я должен выразить признательность жителям острова, которые с 2015 года принимают беженцев с распростёртыми объятиями, хотя они за эти годы испытали много трудностей и столкнулись с проблемами. Новый пакт о миграции и статусе беженца не позволит случиться тому, что произошло в сгоревшем лагере Мория", - заявил Митарачи.

"Местные жители не хотят новых лагерей, а мигранты мечтают покинуть острова, - передает с Лесбоса спецкорр Euronews Апостолос Стайкос. - Под огнём критики Брюссель и Афины спорят о том, обеспечат ли новые центры по приему мигрантов безопасность островитян и оптимальные условия жизни для беженцев".