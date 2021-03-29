Любимая машина кубинцев

Автомобили Lada - самое заметное наследие советской эпохи на Кубе. Их владельцы-кубинцы очень привязаны к своим железным коням. В прошлом году они создали клуб Lada Cuba. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией коронавируса, через четыре месяца он уже насчитывал 140 членов.

Модель Lada 2017, одна из последних, которые выпускал российский завод АвтоВАЗ, пока не снял их с производства, может стоить от 20 до 25 тысяч долларов. Это целое состояние на острове, где средняя зарплата составляет 150 долларов, но намного меньше 60 тысяч, за которые государство продаёт автомобили, списанные после туристической аренды.

"На Кубе это те машины, которые мы можем себе позволить, поэтому мы так сильно любим их и привязаны к ним. Дело в том, что достать эту машину - довольно сложно на Кубе, поэтому мы хорошо заботимся о наших. Я о своём автомобиле забочусь, как о родном сыне", - говорит президент клуба Lada Cuba Карлос Родригес.

Машины Lada - показатель статуса для своих владельцев, которые творят чудеса, чтобы они продолжали ездить. Запчасти - большой дефицит, их привозят из России или Панамы, но чаще изготавливают вручную местные умельцы.

Синяя Lada 1976-го года выпуска, которую водит Александр Агирре, принадлежала его тестю. Александр горд, что смог сохранить на ней оригинальные детали:

"Когда я еду по улице и все смотрят на меня, я испытываю удовлетворение от того, что меня замечают, ведь я приложил столько усилий, чтобы сохранить эту машину в первозданном виде. Меня переполняют эмоции".

Введённые в начале 60-х санкции остановили импорт на Кубу американских автомобилей. Власти острова обратились к СССР, и первые Lada прибыли сюда в конце 60-х.

Члены Lada Cuba Club помогают друг другу найти нужные детали , обмениваются ими, делятся опытом в обслуживании своих любимцев, а также просто собираются, чтобы вместе провести время, а затем проехаться по улицам, сигналя и привлекая внимание прохожих.