"Хлопковая война": Китай бойкотирует мировые бренды одежды

В Китае расширяется кампания против западных брендов одежды. Под удар попали в частности H&M, Nike и Adidas. В соцсетях звучат призывы отказаться от продукции этих фирм. Массовые бойкоты начались после того, как крупные производители одежды решили не использовать синьцзянский хлопок, который как они утверждают, выращивается с применением подневольного труда уйгуров. Представители китайских властей ответили на обвинения.

Сюй Гуйсян, представитель правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района: " Я думаю такие предприятия, как H&M, должны открыть глаза и отличить правду от лжи. Я считаю, что им следует подойти к вопросу серьезно. Какие существуют причины для санкций? Какие есть доказательства? Они полагают, что в текстильной промышленности в Синьцзяне задействован принудительный труд? Но где подтверждение этому? Все это идет от псевдоученых и СМИ, которые искажают факты".

В КНР демонстрируют кадры с хлопковых полей и указывают, что его производство в Синьцзяне давно уже стало высокомеханизированным и не требует большого количества работников. Западные страны неоднократно обвиняли Китай в притеснении уйгуров. 22 марта ЕС согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. В Пекине заявили, что не оставят эти меры без ответа.