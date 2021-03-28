Протесты против нелегального мусора

В тунисском городе Сус — акция протеста против нелегального мусора: в порту остаются более 280 контейнеров из Италии, которые были привезены ещё прошлым летом. Накануне истёк срок, в который компании было предписано отправить отходы обратно.

Изначально было заявлено, что в контейнерах — промышленный пластик, который в Тунисе рассортируют и отправят обратно в Европу. Однако выяснилось, что на самом деле там бытовые отходы, которые в североафриканскую страну ввозить вообще запрещено, поскольку у Туниса нет возможностей его безопасно утилизировать. Манифестанты называют происходящее экологической катастрофой.

Скандал привёл к увольнению министра окружающей среды Туниса, были арестованы таможенники, одобрившие ввоз по ложной декларации, однако дальнейшая судьба отходов пока так и остаётся неизвестной.