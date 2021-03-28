Суэцкий канал разблокировать не удаётся

Вот уже пятый день как гигантский контейнеровоз блокирует Суэцкий канал. В минувшую субботу новая попытка снять Ever Given с мели во время прилива успехом не увенчалась.

Путь через Суэцкий канал остаётся перекрыт, остановив движение по одной из важнейших мировых артерий судоходства и торговли. Гигантское судно под флагом Панамы практически перегородило канал примерно в шести километрах (3,7 милях) к северу от южного входа, недалеко от города Суэц.

Глава Управления Суэцкого канала генерал-лейтененат Усама Рабей сказал, что песчаная буря не была ``единственной причиной того, что контейнеровоз сел на мель во вторник. На пресс-конференции в субботу он сообщил, что расследование продолжается, и не исключается, что решающую роль сыграли человеческая ошибка и ли техническая неисправность.

По словам Рабея, пока неизвестно, в какие сроки удастся наконец разблокировать канал. Ситуацию генерал-лейтенант назвал "чрезвычайно сложной". Нидерландская компания, которая помогает египетским властям, предпринимает новые попытки снять судно с мели при помощи буксиров и земснарядов, воспользовавшись приливом. Спасатели надеются, что удастся высвободить судно, не прибегая к разгрузке находящихся на его борту около 20 тысяч контейнеров.

Ever Given принадлежит японской компании Shoei Kisen. Выяснилось, что в начале 2019 года судно попало в аварию на севере Германии, столкнувшись с небольшим паромом, пришвартованным в портовом городе Гамбурге. Во время этого инцидента никто не пострадал, но контейнеровоз получил серьёзные повреждения. Прокуратура Гамбурга начала расследование в отношении его капитана и штурмана по подозрению в создании угрозы для судоходства, но закрыла в марте 2020 года из-за отсутствия доказательств.