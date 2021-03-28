Католики отмечают Пальмовое воскресенье

Папа римский Франциск отслужил в Соборе Святого Петра торжественную мессу по случаю Пальмового воскресенья, которое знаменует начало Страстной недели и предшествует Пасхе. Богослужение прошло в условиях ограничительных мер действующих в Ватикане из-за пандемии коронавируса. Массовая процессия с пальмовыми и оливковыми ветвями вновь не состоялась. Ранее в ней по традиции ежегодно принимали участие тысячи католиков, приезжавших в Ватикан со всего света. В соборе на этот раз присутствовали чуть более ста представителей духовенства и мирян.

Обращаясь к пастве понтифик призвал молиться за всех жертв насилия, в том числе за пострадавших от взрыва, произошедшего в воскресенье утром у католического собора в городе Макасар, в восточной Индонезии.

Представители католического духовенства и верующие в Пальмовое воскресенье собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме, где прошла торжественная процессия.

В основе праздника лежит евангельский рассказ о том, как Иисус перед мученической кончиной и воскресением прибыл в Иерусалим. Народ приветствовал его как царя, бросая перед ним на дорогу пальмовые ветви. Для верующих этот праздник символизирует признание Христа Мессией.