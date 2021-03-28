В Рио-де-Жанейро идут реставрационные работы на статуе Христа-Искупителя: в октябре знаменитому монументу исполнится 90 лет. Статую тщательно отмоют, заменят заржавевшие детали и восстановят отколотые каменные: местная католическая епархия хранит запасы камня именно на такие случаи, поскольку в высокую фигуру Христа часто попадают молнии.
Работами занимается команда из четырёх десятков человек. Они обещают, что к октябрю символ города будет выглядеть как новый.
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