В Рио-де-Жанейро идут реставрационные работы на статуе Христа-Искупителя: в октябре знаменитому монументу исполнится 90 лет. Статую тщательно отмоют, заменят заржавевшие детали и восстановят отколотые каменные: местная католическая епархия хранит запасы камня именно на такие случаи, поскольку в высокую фигуру Христа часто попадают молнии.

Работами занимается команда из четырёх десятков человек. Они обещают, что к октябрю символ города будет выглядеть как новый.