Шимпанзе освоили Zoom

Вынужденная изоляция - вещь неприятная. И не только для людей. Это наносит вред и психике животных. Чтобы снизить негативный эффект от нехватки общения, сотрудники двух чешских зоопарков подключили вольеры шимпанзе к программе для проведения видеоконференций Zoom. Питомцы в Брно и Двур-Кралове-над-Лабем могут видеть своих сородичей и наблюдать за ними. Какое-то время некоторые особи подходили к экрану с угрожающими жестами. А затем шимпанзе стали вести себя практически как люди.

Габриэла Лингартова, зоолог: "Большинство наших животных начали усаживаться в ряд перед экраном. У них появилась привычка брать с собой лакомство - орехи и фрукты, и жевать их во время просмотра. Сходство между ними и, скажем кинозрителями, или нами, смотрящими телевизор у себя дома, просто поразительное".

Zoom, похоже, скрашивает будни приматов, когда в зверинцах нет посетителей. Шимпанзе, утверждают сотрудники зоопарков, с удовольствием смотрят, как их сородичи едят, играют или даже дерутся.