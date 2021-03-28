"Час Земли": флешмоб планетарного масштаба

На планете прошла самая массовая экологическая акция - "Час Земли". Ее цель — формирование ответственного отношения к окружающей среде. В одно и то же время в соответствии с часовыми поясами миллионы людей выключили свет и электроприборы на 60 минут.

На архитектурных сооружениях тысяч городов мира погасла художественная подсветка. Во тьму погрузились Бранденбургские ворота в Берлине, Эйфелева башня в Париже, Биг-Бен в Лондоне, Колизей в Риме, Большой театр в Москве.

Число участников флешмоба постоянно растет. В минувшем году к акции присоединились жители более семи с половиной тысяч городов в 190 странах.

Впервые "Час Земли" был проведен в австралийском Сиднее в 2007 году по инициативе местного отделения Всемирного фонда дикой природы. Уже на следующий год мероприятие стало международным.

"Час Земли" носит символический характер. Об экономии электроэнергии речь не идет. Акция должна напомнить людям об угрозах, нависших над экологией Земли. Одновременно это призыв к действиям в области изменения климата.

В нынешнем году организаторы акции хотели особо подчеркнуть связь между разрушением природы и ростом инфекционных заболеваний, в том числе Covid-19.