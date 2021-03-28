В Германии снесли угольную электростанцию

Свыше 400 килограммов взрывчатки понадобилось для того, чтобы сравнять с землёй электростанцию в немецком городе Люнене, в земле Северный Рейн-Вестфалия.

За событием в воскресенье наблюдала вся страна. СМИ вели прямую трансляцию сноса, подготовка к которому началась ещё в декабре прошлого года.

Разрушению подлежал комплекс из трёх сооружений - котельной, градирни и дымовой трубы высотой 250 метров.

Андре Шевкоу, руководитель операции по сносу:

"Сносу железобетонных зданий предшествуют бурильные работы. Мы просверлили в общей сложности более двух тысяч отверстий в различных сооружениях. Это было сделано, чтобы ослабить опоры стальных конструкций. Большая бригада сварщиков вела подготовку для применения так называемых удлинённых зарядов. Они перерезают металлические конструкции, чтобы затем проще было их обрушить".

Угольная электростанция в Люнене проработала 80 лет, прежде чем её вывели из эксплуатации в 2018-м. Согласно плану властей, Германия должна полностью прекратить использование ископаемого угля в энергетике к 2038 году.