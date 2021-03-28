Протест итальянских курьеров

В Риме прошла манифестация курьеров и других сотрудников служб доставки. Они собрались на площади Сан-Сильвестро, чтобы выразить протест против низкой заработной платы, нарушения прав рабочих и трудового законодательства.

Такие же акции протеста прошли во многих городах страны, в том числе в Милане и Неаполе. В некоторых местах были организованы велопробеги с плакатами. Протестующие объявили " День без доставки" по всей Италии и обратились к согражданам с просьбой бойкотировать пункты доставки на 24 часа в поддержку курьеров.