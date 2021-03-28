Никол Пашинян уйдёт в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы дать возможность провести досрочные парламентские выборы. На прошлой неделе была назначена их дата — 20 июня. О своём решении Пашинян объявил во время поездки по стране. Точную дату отставки он не назвал и подчеркнул, что до голосования продолжит выполнять свои обязанности, а если на выборах его партия победит, он вновь готов занять кресло.

Политологи при этом подчёркивают, что дату досрочных выборов нельзя считать официальной, так как соответствующие документы пока не оформлены.

Армянская оппозиция заявляет, что не прекратит акции протеста с требованием немедленного ухода премьера. Новая манифестация прошла в центре Еревана в воскресенье. Её участники заявили, что будут готовить "всеармянские акции по принуждению Пашиняна к отставке". Одной из главных причин массовых протестов стало военное поражение и потеря значительной части Нагорного Карабаха, противники Пашиняна называют его "предателем" за подписание трёхстороннего соглашения, завершившего вооружённые столкновения.

Четыре дня назад парламент Армении окончательно отменил режим военного положения, который запрещал, среди прочего, выносить вотум недоверия премьер-министру. С другой стороны отмена режима значительно сокращает полномочия генерального штаба, который требовал отставки Пашиняна.