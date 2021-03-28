"Остановить насилие против азиатов!"

Сотни демонстрантов собралась в районе Куинс, в Нью-Йорке, чтобы выразить свой протест против расизма и насилия по отношению к азиатам после серии нападений с применением огнестрельного оружия, в результате которых погибли 8 человек, в том числе 6 женщин. 16 марта преступники открыли огонь в салоне азиатского массажа в городе Акворте убив четырёх человек, Через час были застрелены ещё четыре человека в двух спа-салонах в Атланте.

Джуди Ченг, представляющая ассоциацию Answer Coalition, говорит:

_"Практически мои знакомые азиаты подвергались преследованиям или нападениям. На нас кричат, на нас пялятся, в нас плюют. Когда мы куда-то заходим, люди уходят. Люди думают, что у нас у всех вирус. Но я могу заразиться этим вирусом так же, как вы или кто-то другой".

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Ассоциация "Stop AAPI Hate" была основана после начала пандемии для отслеживания и анализа случаев ненависти в отношении американцев азиатского происхождения и жителей островов Тихого океана. С марта прошлого года поступило почти 4000 сообщений.

Организаторы провели митинги примерно в 60 городах США, в том числе в Сан-Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго, Детройте и Портленде.

Прокуратуры Сиэтла и Сан-Франциско открыли дела по обвинению в преступлениях на почве ненависти в нескольких отдельных инцидентах, мишенью которых, по утверждениям властей, были лица азиатского происхождения.