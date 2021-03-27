"Cпутник V": пропаганда или альтруизм? | КУБ

Производители “Cпутник V” утверждают, что российская вакцина не только самая узнаваемая в мире, но и одна из самых желанных.

Европейские политики называют ее “оружием пропаганды”, но не исключают ее использование на территории ЕС.

Что это? Русофобия или нежелание подыгрывать Кремлю? Выиграет ли Россия “вакцинную гонку”? Разбираемся в “Кубе”.

Пока Европейское агентство лекарственных средств решает, одобрять ли российский препарат на территории ЕС, Венгрия уже начала вакцинацию “Cпутником V”. О закупке доз говорили канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Италии Марио Драги, но некоторые европейские политики - категорически против российской вакцины.

“Вакцина "Спутник V" используется скорее для пропаганды и агрессивной дипломатии, чем для медицинской помощи из солидарности”, - сказал в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан

Вторя своему соотечественнику, президент Эммануэль Макрон назвал производство вакцин от коронавируса “войной нового типа”, которую развязали Россия и Китай.

"Мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай ведут какую-то войну, и мы абсолютно не согласны с тем, что Россия или Китай используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния" Дмитрий Песков пресс-секретарь Владимира Путина

Внутри страны применение и эффективность вакцины тоже вызывают споры. Новый виток дискуссий на тему “Спутника V” вызвала прививка Владимира Путина.

Политолог Александр Баунов считает, что тайной вакцинацией Путин просто не хотел “сталкивать лбами” российских производителей.

"Почему он не назвал, какой именно вакциной привился, понятно: тогда бы все бросились прививаться той вакциной, которой прививается Путин. Раз Путин ею привился, значит она безопасная", - сказал он.

"В Европе локдауны и дефицит. На этом фоне российская ситуация при том, что вакцинировано меньше людей, чем в Европе и в абсолютных цифрах, и в проценте от населения, создает ощущение успеха, которого Европа не достигла", - добавил политолог.

Распространение “Sputnik V” - это пропаганда или альтруизм российских властей? Наши читатели в первые часы опроса выбрали первый вариант ответа. А что думаете вы? Заходите на наши страницы в социальных сетях, голосуйте, делитесь своим мнением. И до новых встреч в “Кубе”.