"Рестораны сердца" пришли на помощь студентам

На марсельском стадионе "Велодром" выстроилась очередь из студентов.

Волонтеры из благотворительной ассоциации "Рестораны сердца" устроили акцию раздачи еды для тех, кто серьезно пострадал от ковид-кризиса, но не решался обратиться за помощью. Ожидается, что в акции примут участие от 600 до 700 студентов.

"Рестораны сердца" на протяжении более 30 лет раздают малоимущим и нуждающимся продуктовые наборы, горячие обеды и не только.