В Париже почтили память лидера афганских повстанцев Ахмад Шаха Масуда

Ровно через 20 лет после его первого визита в Париж в саду на Елисейских полях была открыта мемориальная доска убитому лидеру афганских повстанцев Ахмад Шаху Масуду.

На церемонии присутствовали мэр французской столицы Анн Идальго, а также сын покойного полевого командира Ахмад Масуд.

Ахмад Шах Масуд возглавил сопротивление против советского присутствия в Афганистане в 1980-х годах, а затем против Талибана, который был у власти с 1996 по 2001 годы.

В апреле 2001 года Масуд совершил свой первый визит в Европу, посетив Страсбург, где был принят в Европарламенте по приглашению французского политика Николь Фонтен.

Выступая с речью, за 5 месяцев до терактов 11 сентября он предупреждал западное сообщество об опасности Усамы бен Ладена и "Аль-Каиды".

10 сентября Ахмад Шах Масуд скончался в больнице. Накануне на него было совершено покушение, организаторами которого называли Талибан и "Аль-Каиду".

А на следующий день мир потрясла серия терактов в США, ставших крупнейшими в истории по количеству жертв.