Иран и Китай: стратегическое партнёрство на 25 лет

Иран и Китай подписали соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на 25 лет. Документ затрагивает вопросы сотрудничества в самых разнообразных сфера, включая в первую очередь экономику, однако конкретики известно очень мало. В то же время иранское руководство обещало опубликовать документ в ближайшее время.

Среди известных деталей — Пекин будет в приоритетном порядке поставлять Тегерану вакцины от коронавируса. Сейчас в Иране используют препараты как из Китая, так и из Индии и России.

КНР уже является крупнейшими торговым партнёром Исламской республики. Западные аналитики считают, что в Пекине стратегическое сотрудничество с Тегераном рассматривают главным образом в рамках своего глобального проекта "Новый шёлковый путь" — концепции сухопутных транспортных коридоров по доставке китайских товаров в Европу.

Иран, в свою очередь, заинтересован в военно-стратегическом партнёрстве и продаже Китаю нефти и продукции нефтехимической промышленности.