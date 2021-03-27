Бельгия: в магазины только по записи

В Польше в субботу ввели дополнительные коронавирусные ограничения, которые будут действовать минимум две недели. В стране закрывают бытовые магазины большой площади, в остальных торговых центрах вводятся жёсткие ограничения на число покупателей. Закрываются парикмахерские и салоны красоты, а детскими садами могут пользоваться только семьи медиков, военнослужащих, полицейских и пожарных. Остальные должны сидеть с детьми дома, но им обещают пособие.

Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши:

"Мы в шаге от того рубежа, за которым мы уже не сможем оказывать необходимую помощь больным, помогать гражданам. Мы обязаны сделать всё, чтобы избежать такого сценария".

В Бельгии с субботы попасть в непродовольственные магазины — например мебельные или обувные — можно только по предварительной записи. Салоны и парикмахерские вовсе закрываются. А с понедельника в стране на дистанционный режим переходят все учебные заведения, кроме детских садов. За минувшую неделю темпы заражения выросли в Бельгии на 40%.

В Португалии начали прививать вакциной AstraZeneca преподавателей, учителей, воспитателей детских садов. В стране использование препарата возобновили ещё в понедельник. Власти страны надеются ускорить вакцинацию с открытием новых прививочных центров и обещает постепенно ослаблять ограничительные меры; но пока что в очередной раз продлено дейтствие режима чрезвычайной ситуации.