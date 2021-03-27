Египет: поиски на месте крушения поездов

Поисково-спасательные работы на месте железнодорожной катастрофы на юге Египта не прекращались всю ночь. В результате столкновения двух поездов погибли по меньшей мере 32 человека и 165 получили ранения.

По предварительным данным, неустановленные злоумышленники дернули стоп-кран в поезде, следовавшем из Луксора в Александрию, и в него врезался другой состав, ехавший сзади и не успевший вовремя затормозить. Два вагона сошли с рельсов и сильно пострадали, а третий перевернулся.

Десятки людей оказались заблокированы среди обломков. Раненых, доставленных в больницу города Сохага на юге Египта, посетил премьер-министр правительства страны Мустафа Мадбули.

"По поручению президента мы договорились об удвоении размера компенсаций, которые обычно выплачиваются в подобных случаях. Когда мы встретимся на заседании правительства, речь будет идти о 100 000 египетских фунтов (~ $6,367) в случае смерти и от 20 000 (~$1 273) до 40 000 (~$2 547) египетских фунтов в зависимости от тяжести ранения".

На место происшествия в провинцию Сохаг, примерно в 440 километрах к югу от Каира прибыли более 100 машин скорой помощи и два самолёта, на борту которых более 50 врачей, в основном хирурги. Раненых, нуждающихся в особо сложных операциях, доставляют военными самолётами в Каир. Расследованием обстоятельств крушения поездов занимается специальная комиссия.

Железнодорожная система Египта имеет плохое обслуживание оборудования и плохое управление, и по официальным данным в 2017 году произошло 1793 железнодорожных происшествия.