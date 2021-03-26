Украина ставит новые антирекорды по заболеваемости коронавирусом. За последние сутки здесь зафиксировано более 18 тысяч новых случаев заражения. Умерли еще 326 пациентов.

В "красной" зоне 11 регионов, в том числе Киев. 4 марта власти объявили о начале третьей волны пандемии в стране.

Ирина Клокотска, завотделением реанимации и интенсивной терапии Жмеринской больницы, говорит: "Как правило тяжелые пациенты имеют сопутствующую патологию - это может быть сахарный диабет, ожирение, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. У них бывает больше тяжелых случаев".

В больницах ситуация критическая. Медработники отмечают: количество инфицированных, нуждающихся в стационарном лечении, выросло с января в четыре раза. Особенно резкий рост числа госпитализаций отмечен за последние две недели.

"Больницы заполнены на 99%. Позавчера у нас было всего три свободных места", - отмечает замглавврача Киевской городской клинической больницы №4 Георгий Аксютин.

С начала пандемии в стране скончались 31 тысяча инфицированных. Кампания по массовой вакцинации здесь стартовала всего месяц назад. Привику сделали 174 тысячи украинцев, подавляющее большинство получило лишь одну дозу.

В пятницу МИД заявил о приостановке экспорта вакцины AstraZeneca из Индии.