"Странствующие страницы": реализовать мечту во времена пандемии

Красный трехолесный автомобиль жители Асти на севере Италии узнают издалека. Год назад на фоне первого общенационального карантина его владелец Алессандро уволился с завода, на который проработал пять лет, и решил реализовать свою мечту - нести людям культуру. Сегодня он развозит итальянцам книги.

В небольшом городке невсегда удается найти литературу на свой вкус. И Алессандро решил это исправить.

"Рынки под открытым небом - одно из немногих популярных мест, куда все еще можно прийти. Люди ходят на рынки за овощами, хлебом и так далее. Я и подумал изначально: почему бы не привозить на площади книги и не выкладывать их на прилавки наряду с товарами первой необходимости", - говорит Алессандро Минелла, предприниматель.

Из-за новых ограничительных мер, введенных в регионе, доступ на рынки для Алессандро был впоследствии закрыт. Предприниматель изменил свою стратегию и организовал доставку на дом.

"Алессандро не стал сидеть и ждать чуда, а решил заняться тем, чем увлекался всегда. Несмотря на то, что ограничения "красной" зоны уже нанесли удар по его бизнесу, он не собирается сдаваться. В его молодые годы книг, трехколесного автомобиля и энтузиазма ему вполне достаточно", - передает из Асти Лука Паламара, корреспондент Euronews.

"Здорово, что люди не видят во мне обыкновенного продавца, - рассказывает молодой человек. - Они подходят, рассказывают об интересующих их книгах. Я не просто говорю "хорошо" и тут же забываю. Я записываю названия, ищу эти книги. Когда получается, привожу их. Это общее дело - "Странствующие страницы"".

Именно такое название Алессандро дал своему магазину на колесах. Для него это своеобразный символ итальянской стойкости в трудные времена пандемии.