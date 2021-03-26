"Сделать вакцины аполитичными": производители "Спутник V" ответили Макрону

Кремль абсолютно не согласен с заявлением президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Россия и Китай пытаются повлиять на Европу с помощью вакцин.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, у Путина и Макрона "существует целый набор тем, по которым они категорически не согласны друг с другом, что не мешает им продолжать общаться".

"Эти заявления господина Макрона относятся к сфере наших абсолютных разногласий. Мы абсолютно не согласны с тем, что и Россия, и Китай ведут какую-то (вакцинную) войну и используют пандемию коронавируса и вакцинную проблематику в качестве некоего инструмента влияния", - заявил Песков.

Песков напомнил, что Россия первой завершила разработку вакцины, начала ее выпуск и сейчас наращивает темпы производства, "чтобы завершить вакцинацию своего населения и одновременно в обозримой перспективе ответить на постоянно растущий международный спрос на ее вакцину".

"Мировая война нового типа"

Вечером в четверг, выступая на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС, Эммануэль Макрон заявил, что Европа "стоит перед лицом мировой войны нового типа", связанной с вакцинацией. При этом французский президент добавил, что Россия и Китай "стремятся влиять" на мир с помощью производимых ими препаратов.

В этих условиях, считает Макрон, Европе нужно быть самостоятельной в вопросе производства вакцин от COVID-19. "Мы создали возможность производить [вакцину]. Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения", — подчеркнул Макрон.

Макрон также заявил, что Европа — единственная, у которой есть настоящая стратегия вакцинации. Что позволит ей во второй половине текущего года выйти на мощность производства около 2–3 млрд доз в год.

Создатели российской вакцины отреагировали на заявление французского президента:

"Дорогой Эммануэль Макрон, сделать вакцины аполитичными - наша лучшая надежда на мир во всем мире, а не на войну"... "Россия предложила Франции присоединиться к 10 другим странам, которые согласились производить #SputnikV. Производство различных вакцин - верный путь к независимости от вакцины. Вместе мы сильнее!"

"Спутник V" в Евросоюзе: что нового?

Российская вакцина в данный момент проходит процедуру одобрения Европейским агентством лекарственных средств. Документы были поданы 4 марта.

В пятницу глава департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери заявил, что агентство рассчитывает одобрить "Спутник V" в разумные сроки. По его словам, ее регистрация может быть пройдена до конца мая.

"Мы находимся в контакте с разработчиком и рассчитываем, что сможем __одобрить данную вакцину в разумные сроки", - отметил он.

Специалист напомнил, что "Спутник V" создан на платформе аденовирусных векторов человека, а его основное отличие от аналогичных препаратов, одобренных в ЕС, заключается в использовании двух разных векторов.

"Благодаря этому создается более сильный иммунитет и потенциально высокий __уровень защиты", - заметил Кавалери.

До этого комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявлял, что ЕС будет достаточно четырех одобренных вакцин. "У нас совершенно нет необходимости в "Спутнике V", — утверждал Бретон.

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в 55 странах с общим населением свыше 1,4 млрд человек, в том числе во входящих в ЕС Венгрии и Словакии, которые одобрили препарат в одностороннем порядке. Эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале "Ланцет" (The Lancet).