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Северная Корея

КНДР осуществил новые запуски баллистических ракет малой дальности

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 Елена Караева
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Новые запуски баллистических ракет Пхеньяном встревожили Сеул
Новые запуски баллистических ракет Пхеньяном встревожили Сеул   -   Авторское право  Ahn Young-joon/<¿˙¿€±«¿⁄ ®œ 1980-2020 ¢ﬂø¨«’¥∫Ω∫. π´¥‹ ¿¸¿Á ¿ÁπË∆˜ ±›¡ˆ.>
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Северная Корея в течение нескольких дней проводила запуски баллистических ракет малой дальности.

Сообщения об этом появились в середине недели.

Запуски состоялись после того, как Пхеньян выразил недовольство совместными маневрами армий США и Южной Кореи, в связи с пандемией они проводились в формате компьютерной симуляции.

Власти КНДР решили запустить ракеты несколько дней спустя после визита в регион госсекретаря США и шефа Пентагона.

Крылатые ракеты, запущенные в воскресенье, ушли в сторону акватории Желтого моря, в четверг они были запущены в направлении Японского моря.

Токио назвал случившееся "испытаниями", подчеркнув, что ранее такие ракеты не использовались.