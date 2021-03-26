КНДР осуществил новые запуски баллистических ракет малой дальности

КНДР осуществил новые запуски баллистических ракет малой дальностиКомментарии
Северная Корея в течение нескольких дней проводила запуски баллистических ракет малой дальности.
Сообщения об этом появились в середине недели.
Запуски состоялись после того, как Пхеньян выразил недовольство совместными маневрами армий США и Южной Кореи, в связи с пандемией они проводились в формате компьютерной симуляции.
Власти КНДР решили запустить ракеты несколько дней спустя после визита в регион госсекретаря США и шефа Пентагона.
Крылатые ракеты, запущенные в воскресенье, ушли в сторону акватории Желтого моря, в четверг они были запущены в направлении Японского моря.
Токио назвал случившееся "испытаниями", подчеркнув, что ранее такие ракеты не использовались.