КНДР осуществил новые запуски баллистических ракет малой дальности

Северная Корея в течение нескольких дней проводила запуски баллистических ракет малой дальности.

Сообщения об этом появились в середине недели.

Запуски состоялись после того, как Пхеньян выразил недовольство совместными маневрами армий США и Южной Кореи, в связи с пандемией они проводились в формате компьютерной симуляции.

Власти КНДР решили запустить ракеты несколько дней спустя после визита в регион госсекретаря США и шефа Пентагона.

Крылатые ракеты, запущенные в воскресенье, ушли в сторону акватории Желтого моря, в четверг они были запущены в направлении Японского моря.

Токио назвал случившееся "испытаниями", подчеркнув, что ранее такие ракеты не использовались.