Кремль ответил на обращение Юлии Навальной с требованием освободить мужа

Кремль не будет реагировать на обращение жены Алексея Навального с требованием немедленно освободить политика: вопросами об условиях содержания заключенных заведует ФСИН. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выступил и против новых санкций в отношении Москвы в связи с нашумевшим делом: "Существуют, конечно же, частные жалобы в отношении лиц, находящихся под стражей, и осужденных. Но о каких-то системных проблемах нам неизвестно в системе ФСИН. В данном случае мы полагали бы, что какие-то санкционные намерения в связи с одним из российских заключенных, осужденных, были бы полным абсурдом".

Песков также заявил, что не видит параллелей между жалобами Навального и умершего в СИЗО в 2009 году аудитора Сергея Магнитского. Накануне адвокаты посетили политика в ИК-2 в Покрове и сообщили об ухудшении состояния его здоровья - сильных болях в спине и ноге.

"Состояние здоровья у него, конечно, на мой взгляд, крайне неблагополучное, поскольку он испытывает сильные боли в спине, в правой ноге. Голень у него отнимается, нога недееспособна, то есть одна нога у него практически не действует, то есть он не может ни присесть на нее, ничего. Правая нога в ужасном состоянии на самом деле. Из лекарств - "Ибупрофен", таблетки и мазь", - рассказывает адвокат Ольга Михайлова.

Ранее политик, которому заменили условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, пожаловался на систематический отказ в медицинской помощи. Кроме того, по словам Навального, сотрудники колонии пытают его бессонницей: будят ночью каждый час.