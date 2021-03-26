Спустя год можно взяться за руки

Марио и Франка из Ломбардии держатся за руки впервые больше чем за год. Хотя прожили вместе 58 лет. Марио не может ходить, у него когнитивные нарушения и проблемы с сердцем. Его жена больше года назад перенесла операцию по удалению злокачественной опухоли. Врачи сказали, что после этого она больше не сможет ухаживать за мужем сама. И Марио оказался в доме престарелых — перед самым началом первого карантина.

В марте-апреле 2020-го из его новых приятелей скончались более 20 человек. Но тогда тестов на коронавирус в доме престарелых ещё не было. Эти смерти так и не вошли в официальную статистику.

Потом Марио и Франка могли видеться лишь через пластиковое окно — в те редкие периоды, когда посещать дома престарелых было вообще разрешено. Подарки друг другу передавали завернутыми и продезинфицированными: опрыскивали даже цветы, которые Марио дарил жене.

Обитатели приютов были в числе первых, которым власти Италии отправляли до сих пор дефицитную вакцину. В понедельник Марио получил вторую прививку. И врачи разрешили супругам наконец взяться за руки.