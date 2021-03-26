Блинкен: "Мы с ЕС сходимся в оценке вызовов, которые бросает нам Россия"

Гость программы «Глобальный диалог» – Энтони Блинкен, госсекретарь США. На днях он побывал в Брюсселе, где посетил представительства ЕС и штаб-квартиру НАТО. Блинкен пообещал оживить отношения Соединённых Штатов с европейскими партнёрами после четырех лет напряжённости. Перед возвращение в Вашингтон, он дал интервью Евроньюс.

Мейв МакМахон, Euronews: Господин госсекретарь, большое спасибо за согласие участвовать в «Глобальном диалоге» и добро пожаловать в Брюссель! На этой неделе мы видели вас в штаб-квартире НАТО и в стенах европейских институтов.Наблюдатели расценили это как «медовый месяц». Можно ли говорить о потеплении отношений после нескольких напряжённых лет?

Госсекретарь США Энтони Блинкен: Могу сказать, что главной задачей моего визита было подтвердить приверженность НАТО, нашим альянсам, нашим пратнёрам, в том числе по Евросоюзу, который входит в число основных союзников США. Это, пожалуй, главное послание. В целом же мой визит сюда - этап двухнедельного турне. Мы начали с Японии и Кореи, затем прилетели в Брюссель. Мы намерены приезжать снова и снова для того, чтобы продемонстрировать: Америка вернулась, она остаётся приверженной своим альянсам, своим партнёрам. И, должен сказать, нас встречалми здесь очень, очень тепло.

Оптимальный способ продуктивного сотрудничества стран - это подписание общего свода правил и обязательств. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение этого порядка Энтони Блинкен госсекретарь США

Мейв МакМахон, Euronews: Америка вернулась на международную арену. Это почувствовами многие, кто следил за Вашим визитом в Брюссель. До того Китай был в центре вашего внимания. Думаю, вы были довольны, когда ваш самолет приземлился в Брюсселе, и вы узнали, как Китай отреагировал (или, как считают некоторые, слишком остро отреагировал ) на довольно мягкие санкции со стороны ЕС. Не исключено, что такая реакция подталкивает Европу к США в том, что касается отношений с Китаем. Хотя президент Франции Макрон выступил против идеи объединения США и Евросоюза на антикитайских позициях. Как по-Вашему, может ли эта единая позиция стать новой отправной точкой для трансатлантических отношений?

Госсекретарь США Энтони Блинкен: Думаю, дело не в том, чтобы ополчиться на Китай; не в том, чтобы пытаться держать его в подчинении или как-либо сдерживать. Речь идёт о том, чтобы вместе отстаивать те интересы и ценности, которые мы разделяем. Одна из них, которую мы выстраивали много лет, так называемый "международный порядок, основанный на общих правилах". Мы пришли к выводу, что оптимальный способ продуктивного сотрудничества стран - это подписание общего свода правил и обязательств. Наша задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение этого порядка. Поэтому, когда любое государство, будь то Китай или кто-либо ещё, предпринимает действия, подрывающие общий порядок, когда кто-то отказывается играть по правилам, мы обязаны сказать: "Вы должны уважать общий порядок". И мы гораздо эффективнее, когда делаем это вместе, проявляем солидарность.

Мейв МакМахон, Euronews: Господин Блинкен, пока вы находились в Брюсселе, российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил Пекин, что может быть интерпретировано как единая позиция России и Китая против ЕС и США. Насколько Вы обеспокоены присутствием российских войск у восточных границ НАТО, рядом со странами Прибалтики? Что вы намерены делать?

Мы с ЕС схожим образом оцениваем вызовы, которые бросает нам Россия. Мы разделяем обязательство противостоять этим вызовам сообща... При этом мы способны понимать, что остаются области, в которых мы можем сотрудничать Энтони Блинкен госсекретарь США

Госсекретарь США Энтони Блинкен: Да, на этой неделе у нас состоялся серьёзный разговор на данную тему в НАТО. Думаю, налицо глубокая общая озабоченность по поводу агрессивных действий России. Что касается США, у всех в памяти кибер-атака на американские ведомства и компании через программное обеспечение Solarwinds. Есть основания говорить и о вмешательстве в наши выборы. Американские СМИ писали о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение за убийство военнослужащих США в Афганистане. И, конечно, все мы стали свидетелями отравления, покушения на Алексея Навального с применением химического оружия, не говоря уже о продолжающейся агрессии России на востоке Украины. Все это, а также разрабатываемые новые системы вооружения, беспокоят не только нас, но и наших союзников и партнёров. Думаю, мы схожим образом оцениваем вызовы, которые бросает нам Россия. Мы разделяем обязательство противостоять этим вызовам сообща. Уверен, что мы трезво смотрим на происходящее. При этом мы способны понимать, что остаются области, в которых мы можем сотрудничать. Например, Соединенные Штаты продлили с Россией соглашение по СНВ-3 на пять лет. Есть и другие темы: стратегическая безопасность и стабильность, контроль над вооружениями, где мы можем найти общий язык и вести совместную работу. Но это не мешает нам иметь твердую позицию и выступать единым фронтом с союзниками и партнёрами, когда Россия совершает агрессивные действия.

Мейв МакМахон, Euronews: Давайте коснёмся ещё одного неудобного разговора, который, я уверена, состоялся у вас на этой неделе с турецкими союзниками. Турция, конечно, крайне важный член НАТО, что не мешает ей приобретать оборонительные вооружения у России. Это должно дестабилизировать альянс, не так ли?

Госсекретарь США, Энтони Блинкен: Ни для кого не секрет, что у нас есть реальные расхождения с Турцией в этом вопросе. Кое-что я выразил непосредственно своему турецкому коллеге при встрече. То же самое сделали и другие союзники по НАТО. Верно и то, что Турция – наш давний и очень ценный союзник. Мы давно рука об руку работаем над достижением таких важных целей, как борьба с терроризмом, в том числе в Сирии. Поэтому, убеждён, мы заинтересованы в продолжении тесного сотрудничества с Турцией, не игнорируя в то же время наши разногласия. Мы стараемся взаимодействовать с ними напрямую. Мы ведём откровенный, прямой и открытый диалог. Надеюсь, что Турция предпримет необходимые для решения проблем действия, в частности, проблемы, которую представляет для альянса закупка российских ракетных систем S-400.

Мейв МакМахон, Euronews: По-вашему мнению, в Анкаре прислушаются к этому? Остается ещё проблема Восточного Средиземноморья и создавшейся там нестабильности, что вызывает серёзное беспокойство. Не думаю, что США намерены разбираться с этим сами. Скорее всего, вы хотите, чтобы европейцы разобрались?

Госсекретарь США, Энтони Блинкен: Я думаю, мы стали свидетелями некоторой деэскалации в Восточном Средиземноморье. На мой взгляд, НАТО играет позитивную роль, обеспечивая эту деэскалацию и удерживая стороны конфликта от провокационных действий. Прежде всего речь идёт о том, чтобы Турция размещала свои корабли подальше от акваторий или районов, на которые претендуют другие. Нам всем необходимо мирное урегулирование подобных разногласий, в соответствии с международным правом. И, кстати, когда возникают проблемы, связанные с ресурсами, с природными ресурсами, именно такой подход должен стать способом объединения стран. Совместное использование этих ресурсов, совместные инвестиции в их эксплуатацию могут помочь навести мосты. Мы надеемся, что именно так и произойдет.

Мейв МакМахон, Euronews: Господин госсекретарь, не могу не задать вопроса по "Северному потоку-2". Очевидно, что вы задели многих за живое в Германии своими комментариями о том, что этот проект направлен против Украины и что вы хотите, чтобы европейцы положили ему конец. Но газопровод практически завершён, на 95 %. Готовы ли вы пойти на компромисс?

Президент Байден очень четко дал понять, что считает реализацию "Северного потока-2" плохой идеей, это плохая сделка для Европы. По нашему мнению и мнению североатлантического альянса, она подрывает основные принципы Евросоюза в том, что касается энергетической безопасности и энергетической независимости Энтони Блинкен госсекретарь США

Госсекретарь США, Энтони Блинкен: В первую очередь важно то, что Германия – один из наших ближайших союзников и партнёров, о какой бы точке мира ни шла речь. Буквально каждый день мы рука об руку, в тесном партнёрстве, работаем над множеством вопросов, которые оказывают значительное влияние на жизнь наших граждан. И тот факт, что у нас есть разногласия по поводу "Северного потока-2", реальные разногласия, не влияет и не повлияет на наши отношения и партнёрство в целом. Мы ясно дали это понять. Президент Байден очень четко дал понять, что считает реализацию "Северного потока-2" плохой идеей , это плохая сделка для Европы. По нашему мнению и мнению североатлантического альянса, она подрывает основные принципы Евросоюза в том, что касается энергетической безопасности и энергетической независимости. Этот проект, на мой взгляд, бросает вызов Украине, Польше, другим странам, которые нам небезразличны. Поэтому крайне важно было получить возможность сказать это моему другу Хайко Маасу прямо и без всякой двусмысленности. Дело в том, что у нас, в США, есть законы, которые требуют санкционировать компании, материально обеспечивающие строительство газопровода. Я просто хотел убедиться, что партнёры понимают нашу позицию по этому вопросу и те шаги, которые мы должны будем предпринять в дальнейшем.

Госсекретарь США и глава европейской дипломатии на пресс-конференции в Брюсселе 24 марта 2021 г. Virginia Mayo/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

Мейв МакМахон, Euronews: Неудобных разговоров не избежать по мере того, как отношения вступают в новую фазу. Лидеры Евросоюза обсуждали это на текущей неделе в Брюсселе. Они пригласили специального гостя - президента Джо Байдена - присоединиться к ним по видеосвязи. Как Вы знаете, Европа сейчас находится в состоянии серьёзного кризиса: она сталкивается с нехваткой вакцин, вынуждена жить в условиях практически годового карантина, который разрушает экономику всех 27 стран-членов.

Госсекретарь США, Энтони Блинкен: Очевидно, что пандемия стала огромным, историческим, вызовом для всех нас в Соединенных Штатах. Мы потеряли более 500 000 человек. Я знаю, что пандемия принесла опустошение и трудности и в Европу; она оказала глубочайшее воздействие на жизнь людей. Мы привержены тому, чтобы оставться сильным международным игроком, лидером в борьбе с этой болезнью. Всего 10 дней назад, в партнерстве с Австралией, Японией и Индией, мы выступили с инициативой, которая со временем значительно расширит доступ к вакцинам. Мы уже сделали ряд вакцин доступными для наших непосредственных соседей: Мексики и Канады. Я ожидаю, что в ближайшие недели мы сможем сделать ещё больше.

Мейв МакМахон, Евроньюс: Большое спасибо и берегите себя!

Госсекретарь США, Энтони Блинкен: Спасибо за приглашение !