Генеральная уборка в Австралии

В самом густонаселенном штате Австралии - Новом Южном Уэльсе началась ликвидация последствий наводнения, вызванного обильными проливными дождями в течение нескольких дней. По словам представителей спасательных служб, многие районы штата "сейчас похожи на внутреннее море". На обширных территориях повсюду разбросаны обломки домов и мебели.

Из города Порт-Маккуори были эвакуированы более 18 тысяч человек, что составляет почти половину от его населения. Добровольцы помогают там жертвам стихии, потерявшим большую часть своего имущества. Люди рады, что остались в живых, но понимают, что их дома сложно будет привести в прежнее нормальное состояние.

Это наводнение стало крупнейшим в Австралии за последние 60 лет и нанесло колоссальный материальный ущерб: разрушены сотни домов, разорваны линии электропередач, многие дороги затоплены. Местные власти пока не берутся сказать, сколько времени и средств уйдет на ликвидацию последствий стихии.