Генпрокурор Украины готов начать процедуру экстрадиции Януковича

Генпрокуратура Украины может инициировать процедуру экстрадиции бывшего президента Виктора Януковича в рамках дела об узурпации власти. Об этом офис генпрокурора объявил после того, как Киевский апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу на заочный арест экс-главы государства. Как сказано в сообщении, теперь сторона обвинения имеет право не только требовать выдачи Януковича, но и запросить разрешение суда на специальное заочное расследование in absentia.

🔹 Суд залишив в силі заочний арешт колишньому Президенту у справі про захоплення державної влади За переконливої... Posted by Офіс Генерального прокурора on Thursday, March 25, 2021

На Украине Виктора Януковича обвиняют по статье о действиях с целью свержения конституционного строя или захвата государственной власти, ему может грозить до десяти лет лишения свободы. По версии следствия, он незаконно расширил свои президентские полномочия в ходе конституционной реформы 2010 г.

Ранее бывшего президента заочно осудили по делу о госизмене и пособничестве российской агрессии, а также аннексии Крыма. Районный суд Киева назначил ему наказание в виде 13 лет тюрьмы.

Сам Янукович все обвинения отвергал и заявлял, что вину за потерю Крыма и войну в Донбассе несут лидеры протестного движения, которое обернулось бегством и свержением президента в 2014 г.