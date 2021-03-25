Бенидорм ждет пенсионеров

Испанский Бенидорм, входящий в провинцию Аликанте - известный курорт, особенно популярный в это время года среди европейских пенсионеров.

Сегодня отели выглядят покинутыми, несмотря на редких постояльцев и туристов, последние - преимущественно старшего возраста.

Сегодня именно тем, кто находится на заслуженном отдыхе, легче всего приехать в другую страну: ведь именно они входили в приоритетные группы по вакцинации.

Объясняет Джон Гальяна, директор по маркетингу Poseidon Hotels: "Пенсионеры первыми начнут разъезжать. И потому, что им хочется сменить обстановку, и потому, что у них есть свободное время, и потому, что они получат профилактическую прививку тоже первыми".

В связи с этим отели и отельные комплексы меняют свою политику по привлечению клиентов: если раньше менеджмент ориентировался на семейные пары с детьми, то теперь главные постояльцы - это пенсионеры.

Джон Гальяна, директор по маркетингу Poseidon Hotels: "У нас специальные предложения для пожилых людей: это прежде всего опция "все включено", бесплатные напитки, чем дольше вы тут находитесь, тем меньше плата за номер. Раньше такие скидки действовали только зимой, сейчас ими можно воспользоваться круглогодично".

Неспешное утро после завтрака, когда так приятно прогуляться по набережной.

Владельцы заведений пользуются возможностью сделать косметический ремонт перед началом главных туристических месяцев года.

Те пабы и клубы, где главной клиентурой были подданные ее величества, однако, по-прежнему закрыты.

Из Бенидорма передает журналист Euronews Хайме Веласкес: "Это улица в Бенидорме забита пабами, и тут начинались марафоны под девизом "кто больше выпьет" и кто лучше повеселится на вечеринке в "допандемийные" времена. Люди есть, но они вряд ли способны развлекаться до утра".

Темпы вакцинации в Европе таковы, что те, кто трудится в туристической индустрии здесь в Бенидорме, не ожидают молодых туристов ранее конца июля.

Но те, кому уже исполнился "полтинник", особенно британцы, смогут приехать уже в июне.

В Бенидорме надеются, что знание привычек этого круга клиентов поможет им неплохо заработать в грядущем сезоне.

Комментирует Тони Майерс, президент ассоциации отельеров: "Пожилые люди вряд ли отправятся на пляжную вечеринку или устроят попойку. Они хотят спокойствия, общения, они привыкли неспешно гулять по городу. Бенидорм как раз тот случай, когда тут есть и приятная городская среда, и есть пляж. А еще у нас есть кинотеатры, торговые центры и все, что нужно, чтобы провести время с удовольствием и пользой".

Пока цель - приобретение коллективного иммунитета, чтобы справиться с коронавирусной пандемией для 70% населения Евросоюза к концу июля остается ориентиром для соответствующих ведомств ЕС.

С конца марта начинается отсчет 100 дней, чтобы реализовать эти планы. А пока теплый и солнечный Бенидорм ждет пожилых европейцев на отдых.