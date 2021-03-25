На Олимпиаду с музыкой Чайковского?

Олимпийский комитет России предлагает использовать музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна страны на Олимпиаде. Ранее фрагмент из Концерта для фортепиано с оркестром № 1 был утверждён Международной федерацией конькобежного спорта и звучал при награждении российских спортсменов.

"Эта мелодия напрямую имеет ассоциацию с нашей с вами родиной, тем не менее композитор Чайковский, его творчество, является частью всемирного музыкального наследия и поэтому здесь найден некий компромисс для всех сторон".

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

Между тем эстафета олимпийского огня стартовала в четверг с территории футбольного тренировочного центра "Джей-вилладж" в японской префектуре Фукусима.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.