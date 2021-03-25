СКР проверит "Мир тела" в Москве

Следственный комитет России проводит проверку в отношении выставки "Миры тела", которая две недели назад открылась в Москве на ВДНХ: экспозицию подозревают в нарушении нравственных ценностей, неуважении к обществу и оскорблении чувств верующих.

Пока что в павильон выстраиваются огромные очереди; организаторы планировали не закрывать выставку до начала следующего года. Посетители считают её очень познавательной и поучительной.

"Экспозиция с лёгкими курильщика лишний раз напоминает о том, что необходимо поддерживать здоровый образ жизни и любить своё тело, принимать таким, какое оно есть — и помнить о том, что внутри мы все одинаковые, хотя может быть снаружи и отличаемся"__, — говорит студентка Соня Кайдановская.

"Миры тела" — одна из самых известных передвижных выставок мира. Её создатель, немец Гюнтер фон Хагенс с помощью метода "пластинации" заменяет жидкость в телах умерших на пластик.

Обвинения против него выдвигались неоднократно, в том числе в России: в начале 2000-х он проходил по делу о незаконной отправке тел в его институт из Новосибирска. С тех пор Хагенс утверждает, что использует только тела доноров, которые при жизни подписали соответствующие документы.

Оригинальная экспозиция приехала в Россию впервые, но выставки подражателей Хагенса проходили в стране неоднократно, также вызывая протесты.