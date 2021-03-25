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Бельгия

AstraZeneca: Лондон и Брюссель спорят о поставках вакцины

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 Елена Караева
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AstraZeneca
AstraZeneca   -   Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.
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Инспекция, которую проводили по поручению Еврокомиссии соответствующие итальянские ведомства, обнаружила на складе предприятия, принадлежащего смежнику AstraZeneca на Апеннинах, 29 миллионов доз вакцины.

О пункте назначения пока не сообщается, но чтобы препятствовать вывозу профилактического препарата за рубежи сообщества, весь груз был конфискован.

Полемика между ЕС и Британией вышла на новый уровень, хотя обе стороны намерены разрешить конфликт ко взаимному удовлетворению, как это явствует из совместного коммюнике, распространенного накануне.

Всего AstraZeneca обязалась поставить ЕС в течение текущего квартала 120 миллионов доз, к настоящему моменту Брюсселю доставили лишь четверть от указанного количества, таким образом, конфискованный груз сопоставим с тем, что уже было получено.

Это не первый скандал такого рода - две недели назад премьер-министр Италии Марио Драги наложил вето на вывоз AstraZeneca в Австралию, тогда речь шла примерно о двухстах тысячах доз препарата.

В Лондоне прокомментировали действия Брюсселя.

Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании: "В качестве самой общей оценки скажу следующее: если кто-то намерен вводить эмбарго или прерывать поставки, предусмотренные контрактом, то участники рынка, компании, могут сделать вывод, разумно ли в таком случае думать об инвестиционных проектах и вложении средств там, где принимаются подобные решения".

Среднесрочные решения, касающиеся политики распределения вакцин в сообществе, должны быть приняты на саммите 27 стран-членов ЕС, который начнется сегодня и продлится два дня, встреча пройдет из-за третьей волны пандемии в режиме видеоконференции.