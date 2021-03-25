Суэцкий канал закрыт в обе стороны

Движение по Суэцкому каналу закрыто в обоих направлениях: там проходит операция по снятию с мели контейнеровоза Ever Given. Накануне судно, вставшее поперёк фарватера, удалось немного развернуть: это позволило пропустить несколько судов с севера на юг. Но с юга движение так и не возобновилось. Наблюдатели говорят о крупнейшей "пробке" в истории.

Контейнеровоз застрял в южной части канала, где нет дублирующего русла, всего в десятке километров от входа. Вокруг работают буксиры и драги, но Ever Given завяз в песке слишком глубоко.

Айзам Амира Фернандес, Королевский институт Элькано (Мадрид):

"Проблема в том, как переместить такое большое судно, не повредив его. Любые повреждения обернулись бы катастрофой — канал остался бы перекрыт на очень долгое время, а если произойдёт разлив нефтепродуктов, ситуация окажется ещё хуже. Так что сейчас специалисты ждут, анализируют и думают, что именно можно сделать. Ночной отлив только усложняет ситуацию".

Сообщается, что авария произошла из-за сильного ветра и плохой видимости во время песчаной бури. На борту находился экипаж из 25 человек — все индийцы — а также двое египетских лоцманов. Никто из них не пострадал. Японская компания, которой принадлежит корабль, принесла официальные извинения, которые повторили и на уровне японского правительства.

Кацунобу Като, генеральный секретарь японского кабинета министров:

"Мы продолжим прикладывать все усилия, продолжим работу по разрешению ситуации. Мы приносим искренние извинения за то, что инцидент с этим судном принёс большое беспокойство и изменил планы экипажей других судов и их владельцев".

Сейчас по обе стороны от Суэцкого канала скопились десятки судов, ожидающих прохода. Блокировка одной из важнейших транспортных артерий мира уже привела к росту цен на нефть. Ситуацию обсудят страны-члены ОПЕК, которые 1-го апреля соберутся на плановое заседание.