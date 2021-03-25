В австрийские магазины не пустят без отрицательного теста

В австрийские магазины не будут пускать без отрицательного теста на коронавирус: о таком решении сообщили в минздраве республики. Три региона на востоке страны, включая столицу, Вену, в первую неделю апреля закроют на жёсткий "пасхальный" карантин. В этот период непродовольственные магазины будут закрыты вообще, как и заведения сферы услуг. Не просто маски, а респираторы повышенной степени защиты обяжут носить и в общественных местах, и в закрытых помещениях, где собралось больше одного человека.

Рудольф Аншобер, министр здравоохранения Австрии:

"Так происходит не потому, что кто-то в чём-то виноват, а потому, что на восток е Австрии стремительно распространяется британский штамм, британская мутация. И последствия этого оказались гораздо более тяжёлыми, чем мы могли себе представить".

А после карантинной недели, начиная с 7-го апреля, непродовольственные магазины должны открыться, но пускать туда будут только тех, кто предъявил отрицательный результат теста. Магазинов, торгующих товарами первой необходимости, это коснуться не должно.

В это же время австрийские власти обещают передать полномочия по введению и снятию карантина регионам. Ситуация в стране уже сейчас весьма неоднородная: на западе обстановка куда спокойнее, чем на востоке.