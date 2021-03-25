Пауки бегут от наводнения к людям

Пауки бегут от наводнения к людямКомментарии
По меньшей мере два человека стали жертвами наводнений на востоке Австралии. По сообщениям спасателей, оба они — водители, которые не сумели выбраться из машин, захваченных потоками воды.
Сильные ливни начались в конце прошлой недели и прекратились по большей части лишь накануне. Наводнение оказалось крупнейшим за полвека, в некоторых районах штата Новый Южный Уэльс выпало рекордное количество осадков за сто лет.
Затоплены гектары сельхозугодий, повреждены сотни домов, разрушены дороги и линии электропередачи.
Эвакуированы в общей сложности 18 тысяч человек. Спасать приходится и множество домашних животных, застигнутых врасплох на затопленных фермах.
Другие животные спасаются сами: пауки в огромном количестве забираются на заборы и деревья, а многие ищут спасения в человеческом жилье.
Дэниел Рамси, Австралийский парк рептилий:
"Эти пауки, особенно самцы, проявляют сейчас большую активность и могут забраться в дом. Но для взрослых людей они не особенно опасны, их можно легко поймать и сдать к нам в парк. Мы выдоим из них яд и сможем изготовить противоядие, которое спасёт множество жизней".
Из-за наводнений в пострадавших районах пришлось приостановить и вакцинацию от коронавируса: вода заблокировала несколько десятков клиник и прививочных пунктов.