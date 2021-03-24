Госдума утвердила право Путина переизбираться снова

Государственная дума в третьем чтении утвердила законопроект, который даёт Владимиру Путину право ещё на два президентских срока. Эти положения были приняты для реализации поправок в Конституцию, подписанные Путиным в июле прошлого года.

В документах идёт речь о жестком ограничении времени пребывания одного человека во главе государства — не более двух сроков. В то же время введена оговорка, которая исключает из этого подсчёта президентские мандаты, начавшиеся до вступления поправок в силу. В соответствии с законопроектом Путин имеет возможность оставаться президентом до 2036 г.

После реформы президентом может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, который не имел иностранного гражданства или вида на жительство, а последние 25 лет прожил в Российской Федерации.

Депутатом может стать 21-летний россиянин, который постоянно проживает в стране, не имеет иностранного гражданства или вида на жительство. Парламентариям будет запрещено иметь счета и хранить ценности в зарубежных банках.

В Кремле объясняли эти изменения необходимость укрепить суверенитет России. Конституционный суд не усмотрел нарушений зоконав поправках, в частности в обнулении президентских сроков. Это положение вызвало наиболее жёсткую реакцию в оппозиции, которая восприняла реформу как средство укрепления личной власти президента и легализацию продления полномочий Путина. В Кремле утверждают, что исключение для действующего главы государства сделано по инициативе депутатов.