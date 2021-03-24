Пандемия коронавируса осложнила борьбу с туберкулёзом

Пандемия COVID-19 поставила под угрозу прогресс в области борьбы с туберкулезом, достигнутый за последние 12 лет. По данным экспертов международной организации Stop TB Partnership, на фоне борьбы с распространением коронавируса, диагностика туберкулеза снизилась на 23%. Речь идет о девяти странах Бангладеш, Индии, Индонезии, Мьянме, Пакистане, Филиппинах, Южной Африке, Таджикистане и Украине. На эти государства приходится 60% новых случаев заболевания. Во всемирный День борьбы с туберкулезом, отмечаемый 24 марта, ученые выразили обеспокоенность ситуацией:

Лючия Дитиу, глава Stop TB Partnership: "Из-за COVID-19 в мире были предприняты шаги с целью смягчить последствия пандемии. При этом в разработке мер по борьбе с коронавирусом принимали участие врачи-пульманологи, занимающихся лечением туберкулеза. Но для размещения пациентов с COVID-19 власти отдали площади (больницы, диспансеры), предназначенные для лечения людей больных туберкулезом. Поскольку туберкулез передается воздушно-капельным путем, как и коронавирус, имеющиеся в медицине ресурсы перенаправили на борьбу с COVID-19". В результате с туберкулезом сложилось критическое положение".

ВОЗ призывает не ослаблять усилия в борьбе с туберкулезом даже в условиях коронавирусной пандемии. Несмотря на успехи, достигнутые за последние десятилетия, туберкулез по-прежнему остается одной из самых смертоносных инфекционных болезней в мире, унося каждый день более 4 тысяч жизней.