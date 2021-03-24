Пробка в Суэцком канале: гигантский контейнеровоз сдвинут с места

Севший на мель в Суэцком канале 400-метровый контейнеровоз Ever Given частично сдвинут с места. Движение кораблей будет возобновлено, как только судно удастся отбуксировать на другую позицию. Об этом сообщает региональная компания портовых услуг Gulf Authority Company со ссылкой на источник в Управлении Суэцкого канала.

Пока же администрация приняла решение открыть старые участки водного пути, соединяющего Средиземное и Красное моря.

Ранее более сотни судов оказались в многочасовой пробке. А ведь даже незначительные задержки в Суэцком канале более чем чувствительны для экономики, отмечают эксперты.

"Контейнеровозы, танкеры не доставляют в Европу продовольствие, топливо, промышленные товары. Экспорт продукции из Европы в восточные регионы остановлен. Последствия этого для производства, наличия товаров в Европе и Азии, колоссальны", - говорит Сальваторе Меркольяно, профессор истории в Университете Кэмпбелл.

На канал приходится около 10% мировой морской торговли. Его пропускная способность — примерно 50 судов в день.

Один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given шел под панамским флагом из Китая в нидерландский Роттердам, но отклонился от курса. Причиной случившегося, по различным версиям, стали неблагоприятные погодные условия или перебои с электроснабжением.