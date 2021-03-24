Победители соревнований по фрирайду в Вербье

На горнолыжном курорте Вербье в Швейцарии завершились престижные многоэтапные соревнования по фрирайду Freeride World Tour. Лучшими лыжниками признаны Кристофер Турделл из Швеции и местная спортсменка Элизабет Герритцен. Лучшие сноубордисты — французы Виктор де ля Ру и Марьон Аэрти.
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