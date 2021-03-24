Ingenuity начнет полеты на Марсе в апреле

Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) намерены в начале апреля провести первые испытания вертолета, закрепленного на марсоходе Perseverance, который сейчас направляется к тому месту, где будут проводиться эти исследования.

Хавард Грип отвечает за управление вертолетом: "Аппарат должен подняться на высоту около 3 метров, затем в течении 30 секунд мы зависнем на мест, сделаем поворот и снова опустимся на поверхность".

Ingenuity должен стать первым вертолетом, который полетит на другой планете. Ожидается, что полеты аппарата будут продолжаться не менее 30 земных суток.

Инженер НАСА Фара Алибей объясняет: "Марсоход будет медленно двигаться в обратном направлении и делать снимки вертолета на каждом отрезке пути. Он будет выполнят роль наблюдательного пункта, это как если бы вы приехали в заповедник и чтобы насладиться прекрасным видом, вы останавливаете машину на смотровой площадке. Нашим прекрасным видом в данном случае будет Ingenuity".

Специалисты отмечают хрупкость вертолета, в случае падения он может получить повреждения, из-за которых станет неисправным.

Марсоход Perseverance 19 февраля осуществил посадку в районе кратера Езеро. Специалисты НАСА рассчитывают обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе. Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет следующий аппарат, который должен доставить их на Землю. В НАСА рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.