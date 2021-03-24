"Это была ошибка": канцлер ФРГ извинилась перед гражданами

Решение объявить в Германии два дополнительных праздничных дня и продлить пасхальные выходные до пяти дней было неправильным. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после того, как подверглась критике со стороны представителей общественности и бизнеса, которые рассчитывали на смягчение карантина. Глава правительства попросила прощения у граждан.

Ангела Меркель, канцлер Германии: "Нет никаких сомнений в том, что идея о дополнительных днях отдыха была ошибочной. Это повлекло бы за собой слишком большое число проблем и вопросов, которые предстояло бы решить за несколько дней, а вред от этого превышал бы полезный эффект".

Локдаун действует в Германии с ноября прошлого года. Сейчас в стране карантин, но не такой жесткий, как зимой. Открыты школы и детские сады, парикмахерские, косметические салоны, цветочные и книжные магазины. Предполагалось, что с 22 марта смогут возобновить работу уличные террасы ресторанов, кинотеатры и театры, но эти планы пока откладываются. Локдаун продлен до 18 апреля.