Выборы в кнессет: победа партии "Ликуд" без гарантий для ее лидера

"Ликуд", которую возглавляет действующий премьер Израиля, может рассчитывать на получение, по разным оценкам, от 31 до 33 мандатов в однопалатном кнессете.

Официальные результаты будут объявлены в четверг, тогда и станет известно точное количество депутатских мест, выигранных партией Нетаньяху. К этому часу должно быть подсчитано уже 95% голосов.

Хотя в любом случае число парламентариев недостаточно, чтобы формировать новый однопартийный кабинет, "Ликуд" оставил своих соперников далеко позади.

Биньямин Нетаньяху, лидер партии "Ликуд": "Этим вечером мы можем открыто сказать - сделано невозможное. Мы сумели уйти в отрыв по сравнению со всеми остальными политическими движениями".

Но звучат и менее оптимистические оценки - в любом случае Нетаньяху уже в четвертый раз за последние два года вынужден будет вести длительные переговоры о создании правительственной коалиции.

И этим собеседником может оказаться Яир Лапид из "Еш Атид".

Яир Лапид, лидер партии "Еш Атид": "У нас есть все основания гордиться тем результатом, который мы показали на этих выборах. Нетаньяху не получает 61 депутатское кресло, на которые он так рассчитывал".

У правой партии "Еш Атид" (в переводе с иврита "Есть будущее") - 18 мандатов членов кнессета.

Но на правом фланге израильской политики есть и партия "Ямина", основанная Нафтали Бенетом, когда-то союзником Нетаньяху, занимавшим в его кабинете пост министра обороны.

Сегодня он резко критикует бывшего соратника, подчеркивая, что премьер пренебрегает своими обязанностями и "разрушает экономическую основу жизни" страны.

Бенет указывает, что он готов после объявления итогов голосования взять формирование кабинета в свои руки, хотя его партии - по предварительным данным - удалось получить 7 депутатских мандатов.