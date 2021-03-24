Исландия: извержение вулкана на полуострове Рейкьянес

Тысячи любопытных зрителей стекаются к извергающемуся вулкану в Исландии, чтобы полюбоваться гипнотическим эффектом светящейся красной лавы, самые храбрые жарили хот-доги и зефир на тлеющих углях.

Это первое извержение на полуострове Рейкьянес за более чем 800 лет, и прошло более 900 лет с момента извержения вулканической системы Крысувик, к которой принадлежит Фаградалсфьял.

Вулкан расположен всего в 40 километрах (25 милях) от столицы Рейкьявика, и до него можно добраться за 90 минут пешком от ближайшей дороги.

«Просто дух захватывает», - говорит Ульвар Кари Йоханнссон. 21-летний инженер провел здесь всё воскресенье.

Раскаленная лава пузырится и бьет из небольшого конуса в долине Гелдингадалур, накапливаясь в бассейне, по мере остывания она чернеет. По оценкам экспертов, на данный момент из-под земли излилось около 300 000 кубометров лавы, хотя извержение считается относительно небольшим и контролируемым.

Хотя извержения вулканов - обычное явление в Исландии (в среднем они происходит примерно раз в пять лет), они обычно происходят вдали от населенных пунктов, в труднодоступных местах.

На этот раз желающие могут посмотреть на потоки лавы вблизи после шестикилометрового перехода от дороги возле рыбацкого порта Гриндавик, ближайшего населенного пункта с 3500 жителями, недалеко от знаменитого туристического направления, Голубой реки.