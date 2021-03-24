Каналы связи с "опасным соседом"

Европейский союз и США договорились координировать свои действия в отношении России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал Россию "опасным соседом", по которым нужно сохранять каналы связи. В списке общих с РФ интересов он отметил ядерное соглашение с Ираном и борьбу с глобальным изменением климата. В среду в Брюсселе госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с Боррелем, а также с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

"Мы согласились координировать наши усилия в связи с конфронтационным поведением России, а также побуждать Россию отказаться от этого пути. Мы готовы взаимодействовать с Россией по вопросам, представляющим общий интерес", — сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Евросоюз и США договорились о постоянном формате консультаций по отношениям Запада с Китаем. Стороны будут регулярно встречаться в рамках диалога на уровне экспертов и высокопоставленных официальных лиц.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил: "Мы знаем, что сможем найти самый эффективный подход к Пекину, работая сообща и координируя наши действия. Мы ведем совместную работу в этом отношении и еще по целому ряду вопросов, касающихся национальной безопасности и внешнеполитического курса".

Переговоры прошли в рамках встречи шлав МИД 30 стран НАТО с Энтони Блинкеном.В министерстве иностранных дел РФ отметили, что "НАТО не сможет усидеть на двух стульях" и Североатлантический альянс должен выбрать или конфронтацию, или диалог при выстраивании отношений с Россией.