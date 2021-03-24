Кипр открывается для российских туристов 1 апреля

Республика Кипр готова принимать российских туристов с 1 апреля. Иностранцы смогут отдыхать в стране без карантина, если они предъявят отрицательные результаты тестов на коронавирус и подтвердят, что осознанно не контактировали с носителями инфекции, — приводит ТАСС заявление кипрского Национального комитета по туризму. Для детей младше 12 лет анализы не требуются.

В Никосии говорят, что готовы обеспечить туристам безопасности и для этого приняты все необходимые меры. При этом путешественники будут обязаны соблюдать санитарные органичения.

Границы республики Кипр закрыты для российских туристов уже почти год. В начале марта в страну допустили отдыхающих из стран ЕС, из России же пока могут приезжать только избранные категории людей, причем они обязаны пройти двухнедельный карантин.

С 1 апреля, как отмечает ТАСС, Россия вероятнее всего окажется в красном списке государств, то есть от россиян скорее будут требовать результаты двух тестов на кронавирус: сдавать анализы придётся не ранее, чем за 72 часа до вылета, в российской лаборатории, а затем — в аэропорту Ларнаки или Пафоса.

Ранее Греция смягчила ограничения на прибытие пассажиров из России. Теперь страна готова принимать до 4 тыс. россиян в неделю (ранее было 500). В МИД Греции отмечают, что будут и дальше увеличивать квоты, а с середины мая планируют принимать всех туристов из России.