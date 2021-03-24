Картина Бэнкси с изображением медсестры-супергероини ушла с молотка

Картина Бэнкси Game Changer с изображением медсестры-супергероини ушла с молотка. На фоне первой волны коронавируса знаменитый британский художник подарил ее сотрудникам больницы Саутгемптона, которые рискуя жизнью борются с инфекцией. Вырученные средства пойдут на помощь работникам и пациентам медучреждения.

"Game Changer Бэнкси продана за 14 миллионов 400 тысяч фунтов стерлингов. Примите наши поздравления", - обратился президент Christie's Юсси Пилкканен к представителю нового владельца картины, а затем отметил: "Какой невероятно значимый символ того, через что нам всем пришлось пройти. Какая невероятная поддержка Национальной службы здравоохранения в течение стольких месяцев".

С учетом дополнительных сборов итоговая стоимость лота составила 16 миллионов 700 тысяч фунтов стерлингов. Еще ни одну работу художника покупатели не оценивали столь высоко .