Британия: годовщина первой изоляции

Всё ещё в тисках третьей изоляции, Великобритания отметила годовщину введения первых ограничений для обуздания эпидемии коронавируса. Этот день был объявлен Днём поминовения тех, кто не смог побороть болезнь. От сотрудников Национальной службы здравоохранения до сотрудников лондонского железнодорожного вокзала Паддингтон вся страна замерла в минуте молчания. Почтили память жертв Covid-19 и депутаты палаты общин британского парламента.

Премьер-министр Борис Джонсон выразил свои искренние соболезнования согражданам, потерявшим своих родных и близких. Он отметил, что последние 12 месяцев "нанесли огромный урон всем британцам".

Today, the anniversary of the first lockdown, is an opportunity to reflect on the past year – one of the most difficult in our country’s history. pic.twitter.com/Y7yt8OoRMW — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 23, 2021

С тех пор как 23 марта 2020 года Джонсон ввёл в Великобритании первую изоляцию, чтобы остановить распространение инфекции, официальное число смертей в стране увеличилось с 938 до более чем 126 000 человек. Это самый высокий показатель в Европе.

Коронавирусом заразились более 4,3 млн британцев. Однако после нескольких месяцев хаотичным управлением кризисом, осознав масштабы происходящего, британские власти развернули одну из самых передовых кампаний по вакцинации в мир.

На сегодняшний первую прививку от коронавируса получили уже почти 28 млн жителей страны, а 2,3 млн получили уже и обе необходимых дозы.

Власти надеются, что таким образом им удастся снизить число заболеваний и начать постепенно снимать ограничения к концу июня.